Военные успешно испытали радиолокационный модуль

"Одно из ведущих предприятий ОПК - Тульское АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" разрабатывает и серийно изготавливает различные радиотехнические комплексы и устройства, в том числе для войск ПВО. Результатом работы этого коллектива стало создание экспериментального радиолокационного модуля с активной фазированной антенной решеткой станции обнаружения целей. Он способен надежно выполнять задачи в различных погодных условиях: обнаруживать малоразмерные цели и мгновенно передавать информацию о них в единую сеть оповещения о воздушном противнике", - сказал Пигарев.
"Мы испытали его на полигонах под Кингисеппом и Сертолово, на аэродромах Пушкин и Левашово, а также в ходе ряда мероприятий в Санкт-Петербурге. То есть он прошел "обкатку" по предназначению - были созданы соответствующие условия. При этом модуль подтвердил заявленные характеристики по обнаружению как малоразмерных самолетов и вертолетов, так и мини-беспилотных летательных аппаратов (дронов) размером со стандартный лист бумаги А4. В ходе испытаний отмечены непрерывность и устойчивость сопровождения целей, высокая разрешающая способность и электромагнитная совместимость", - заявил он.