Военные успешно испытали радиолокационный модуль

По его словам, специалисты пензенского АО "Радиозавод" выполнили работы по сопряжению экспериментального радиолокационного модуля со стоящими на вооружении средствами автоматизированного управления и выдаче целеуказания на средства поражения беспилотных летательных аппаратов.

Замначальника войск ПВО и авиации ЗВО подчеркнул, что радиолокационный модуль практически не имеет "мертвой" воронки, а при комплексном применении исключает ее вовсе. "В феврале был отработан эпизод поиска и обнаружения малоразмерного низко-высотного беспилотного летательного аппарата, передачи информации в сеть оповещения и выдачи целеуказания на средства уничтожения - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", - сказал Пигарев.