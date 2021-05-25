С-500 изменит стратегический расклад в мире

С-500 является мобильным зенитно-ракетным комплексом, который не имеет аналогов в мире, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко

С-500 близок к принятию на вооружение

Президент РФ Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний зенитного ракетного комплекса С-500. Следующей стадией проекта станет поставка данной системы в подразделения российской армии.

В воздушно-космических силах РФ более 70% зенитно-ракетных полков перевооружены на системы С-400, которых в будущем усилят поставками С-500. Эти новейшие комплексы будут решать самые разные задачи обороны, в том числе от космических угроз.

По словам российского лидера, в армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Тренд привел к значительному укреплению потенциала ядерной триады и к расширению возможностей военно-морского флота РФ.

В заявлении обращено внимание на крылатые сверхзвуковые ракеты «Калибр», способные нести самые мощные заряды. На испытаниях находится крылатая ракета морского базирования «Циркон», которая также поставит нерешаемые задачи перед вероятным противником.

Важно и то, что предприятия ОПК наладили комплексное обслуживание военной техники, начиная от поставки в войска, заканчивая последними стадиями эксплуатации – ранее это было нашим слабым местом, которое сказывалось и на экспорте вооружений.

«С-500 является системой, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны – комплекс сможет поражать цели в космическом пространстве. Это серьезный вклад в потенциал военно-космической обороны РФ», - заключает Коротченко.

Комплекс имеет несколько имен – его называют «Прометей» и 55Р6М «Триумфатор-М». Основным боевым предназначением С-500, в отличие от С-400 и С-300, является борьба с боевым оснащением ракет средней дальности на оперативном радиусе в 600 км.

Заложена возможность эффективной борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами на последней стадии полета, т. е. в воздушном и космическом пространствах. Данные средства летят по высокой траектории и наносят удар с большой высоты.

«Разработчиком и производителем С-500 является « Концерн ВКО «Алмаз-Антей» . По свидетельству Путина, разработка комплекса практически завершена, он позволит на принципиально новом уровне решать вопросы военной безопасности страны», - резюмирует Коротченко.

С-500 не имеет аналогов в мире

Комплекс сможет сбивать самолеты, беспилотники, гиперзвуковые ракеты на скорости в пять Махов и выше, уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения, которые американцы собираются создать в рамках своей военной программы.

Одна система с С-500 способна поражать одновременно десять баллистических сверхзвуковых целей на скорости до семи километров в секунду.

Комплекс прикроет шахтные баллистические ракеты РФ и стратегические объекты и по своему функционалу превзойдет ракетные районы ПРО США. Ни у одной страны мира, включая американцев, нет и не планируется аналога такой военной системы.

«С-500 – это мобильная система противоракетной обороны, сегодня у США такого комплекса нет. У американцев есть стационарная система ПРО, где ракеты-перехватчики базируются в шахтах. У России также существует система ПРО Москвы с шахтным базированием ракет-перехватчиков, а С-500 может быть переброшена на любое направление и быть там развернутой», - констатирует Коротченко.

Данное качество выгодно отличает С-500 от американских противоракетных систем.

«Новый комплекс способен решать задачи не только стратегической обороны, но и уничтожать объекты в космосе. С-500 обладает целой линейкой зенитных управляемых ракет», - заключает Коротченко.

Каждая из таких ракет сможет уничтожать определенный класс военных целей, так что С-500 является универсальным средством.

Экспорт С-500 теоретически возможен

Российские зенитно-ракетные системы пользуются большим успехом на мировом рынке и считаются лучшими в мире. С-300 находится на вооружении почти двух десятков стран, а комплекс С-400 произвел в последние годы настоящий фурор.

За покупку С-400 американцы угрожают санкциями, но это не остановило такую страну НАТО , как Турцию, от приобретения комплексов. Речь идет об экспортном варианте С-400, который все равно заметно превосходит мировые аналоги.

Неудивительно, что к С-500 также выстроилась очередь потенциальных покупателей, но, как заметил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов , комплекс экспортироваться не будет до тех пор, пока им не будет вооружена российская армия.

«С-500 является оборонительной системой, поэтому после согласования экспортного облика может быть принято политическое решение о продаже комплекса на внешний рынок, но, разумеется, ограниченному числу государств», - резюмирует Коротченко.