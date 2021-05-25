Минобороны Белоруссии проведёт учение ВВС и ПВО

Согласно ему, «на 174-м учебном полигоне будет проведено исследовательское учение по теме: «Прикрытие площадного объекта (объектов) от воздействия беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей». При этом будут использованыновейшие образцы вооружения ВВС и войск ПВО, ПВО механизированных бригад, а также перспективные образцы вооружения белорусского ВПК.