Минобороны Белоруссии проведёт учение ВВС и ПВО

«В ходе учения будут исследованы возможности имеющихся и перспективных образцов вооружения по обнаружению, радиоэлектронному подавлению и огневому поражению БЛА и авиамоделей, — сказано в официальном сообщении. — По результатам проведения учения и анализа собранной информации будет принято решение по принятию на вооружение ВВСТ, разработанных предприятиями отечественной промышленности, а также совершенствованию форм и способов борьбы с БЛА и авиамоделями имеющимися образцами вооружения».
«Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулемётами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните это? Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска от Литвы (здесь не такое большое расстояние, можно за 3 часа достичь). И из крупнокалиберных пулемётов взять резиденцию и расстрелять президента», — поведал Князев.