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Загадочную военную базу обнаружили рядом с ключевым маршрутом поставок нефти

Lenta.ru
6 часов назад
Загадочную военную базу обнаружили рядом с ключевым маршрутом поставок энергоносителей и коммерческих грузов на острове Маюн (или Перим) в Йемене. Об этом пишет Associated Press.
Загадочную военную базу нашли на острове в Йемене
Фото: @olegmks@olegmks
Остров, находящийся в Баб-эль-Мандебском проливе между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки, важен не только с точки зрения поставок нефти. AP указывает, что он может стать отличным плацдармом для войны с йеменскими хуситами.
Журналист Джереми Бинни (Jeremy Binnie), активно наблюдающий за судьбой острова, рассказал о возможной причастности Объединенных Арабских Эмиратов к строительству тайной базы. Абу-Даби уже пытался построить взлетно-посадочную полосу в 5,6 километров на острове несколько лет назад.
«[Строительство базы] выглядит как попытка установить постоянное присутствие [ОАЭ в Йемене]... Возможно, это вовсе и не про йеменскую войну, и строители просто заинтересованы в поставках грузов и энергоносителей», — отметил Бинни.
При этом в 2019-м ОАЭ решили сократить военное присутствие в этой стране.
Военный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015-м силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглись на территорию страны под предлогом возвращения власти президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади. С того момента политик и члены йеменского правительства проживают в Саудовской Аравии. Часть верного ему правительства остается в Адене и ведет войну с повстанцами-хуситами.
Армия,Associated Press,Йемен,
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