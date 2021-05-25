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В Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана обстреляли позиции страны у Гегаркуника

ТАССиещё 5
1 час назад
Вооруженные силы Азербайджана во вторник обстреляли позиции армянской армии близ села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
ВС Азербайджана застрелили армянского контрактника
Фото: ReutersReuters
"25 мая около 14:20 (13:20 по мск) близ приграничного села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении был зарегистрирован инцидент с применением огнестрельного оружия. В частности, противник обстрелял армянские позиции. Подробности инцидента уточняются", - отмечается в сообщении.

Жертва перестрелки

Армянский военнослужащий во вторник получил смертельное ранение в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области, сообщила пресс-служба военного ведомства.
"Контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян получил смертельное ранение в результате перестрелки, начавшейся после того, как противник открыл огонь в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области", - отмечается в заявлении Минобороны.
Армия,Министерство обороны,Армения,Азербайджан,
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