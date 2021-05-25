ВС Азербайджана застрелили армянского контрактника

"25 мая около 14:20 (13:20 по мск) близ приграничного села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении был зарегистрирован инцидент с применением огнестрельного оружия. В частности, противник обстрелял армянские позиции. Подробности инцидента уточняются", - отмечается в сообщении.
"Контрактник ВС Армении, младший сержант В. Хуршудян получил смертельное ранение в результате перестрелки, начавшейся после того, как противник открыл огонь в приграничном районе Верин Шоржа Гегаркуникской области", - отмечается в заявлении Минобороны.