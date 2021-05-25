Раскрыт план военного нападения США на СССР

Как стало известно изданию, через несколько дней после взятия Берлина силами Красной армии, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль
поручил Объединённому штабу планирования разработать операцию под кодовым названием Unthinkable ("Немыслимое"). Предполагалось, что США и Соединённое Королевство в течение двух месяцев после капитуляции гитлеровской Германии начнут масштабное наступление вглубь территорий, занятых советскими войсками. Основной целью операции ставилось навязывание Москве "воли США и Британской империи". Организовать наступление поручили командующему Королевской артиллерией Джеффри Томпсону.