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Стали известны детали плана нападения США и Великобритании на СССР

News.ru
27 минут назад
Великобритания в мае 1945 года разрабатывала план совместной с США военной операции, направленной против Советского Союза, пишет The Telegraph со ссылкой на документ из британского Национального архива.
Раскрыт план военного нападения США на СССР
Фото: Public domainPublic domain
Как стало известно изданию, через несколько дней после взятия Берлина силами Красной армии, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль поручил Объединённому штабу планирования разработать операцию под кодовым названием Unthinkable ("Немыслимое"). Предполагалось, что США и Соединённое Королевство в течение двух месяцев после капитуляции гитлеровской Германии начнут масштабное наступление вглубь территорий, занятых советскими войсками. Основной целью операции ставилось навязывание Москве "воли США и Британской империи". Организовать наступление поручили командующему Королевской артиллерией Джеффри Томпсону.
План военного вторжения предусматривал наступление британских и американских дивизий на Берлин, которое должно было отбросить советские силы к рекам Одер и Нейсе. Решающую битву предполагалось вести рядом с городом Шнайдемюль (ныне Пила, Польша).
Армия,Уинстон Черчилль,Daily Telegraph,Соединенное Королевство,Соединенные Штаты,
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