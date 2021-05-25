Конгресс США увеличит бюджет на ядерное оружие

Нынешний прогноз бюджета на ядерные силы составлен впервые за два года на срок от 2021 года до 2030 года. Из общей суммы, которая с прошлого прогноза (сделанного в 2019 года) выросла с $494 млрд до $634 млрд, две трети суммы потратит департамент обороны США.