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Конгресс США увеличит бюджет на ядерное оружие

Газета.Ru
40 минут назад
Управление конгресса Соединенных Штатов по бюджету выпустило прогноз на ближайшие десять лет, согласно которому ежегодное содержание ядерного арсенала американских вооруженных сил вырастет до $60 млрд, сообщает сайт управления.
Конгресс США увеличит бюджет на ядерное оружие
Фото: Charlie Riedel/APCharlie Riedel/AP
Нынешний прогноз бюджета на ядерные силы составлен впервые за два года на срок от 2021 года до 2030 года. Из общей суммы, которая с прошлого прогноза (сделанного в 2019 года) выросла с $494 млрд до $634 млрд, две трети суммы потратит департамент обороны США.
Дороже всего американским вооруженным силам обойдутся подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами.
Рост объемов бюджета на содержание ядерного оружия на 28% обусловлен дорогостоящими программами модернизации американских сил ядерного сдерживания. Среди них - создание нового для США гиперзвукового ракетного вооружения. Ранее Байден запросил у конгресса США $715 млрд на оборонные расходы.
Армия,Оружие,Конгресс США,Соединенные Штаты,
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