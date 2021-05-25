В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Бомбардировщики Ту-22М3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим

Российская Газетаиещё 3
3 часа назад
Три дальних бомбардировщика Ту-22М3 прибыли на авиабазу Хмеймим.
Эти самолеты впервые будут базироваться на российском аэродроме в Сирии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Ранее они привлекались для уничтожения объектов террористов.
- Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря, - приводит ТАСС сообщение ведомства.
После выполнения тренировочных задач по освоению нового воздушного пространства бомбардировщики вернутся на свои базы в России.
В минобороны РФ добавили, что теперь аэродром в Хмеймиме способен принимать все типы самолетов, находящихся на вооружении ВКС России. В их числе и воздушные суда тяжелого класса. На авиабазе завершилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы - полностью заменено покрытие и установлено новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.
Ту-22М3 - третья модификация бомбардировщика, разработанного в середине ХХ века. Его максимальная скорость сопоставима с истребителем - 2 000 километров в час, самолет имеет изменяемую геометрию крыла, современная версия оснащается более мощными двигателями. Дальность полета бомбардировщика без дозаправки - 6 800 км, боевая нагрузка - около 24 тонн.
В настоящее время самолеты модернизируют до версии Ту-22М3М. Бомбардировщик сможет нести весь арсенал корректируемых авиабомб и практически все виды новейших крылатых ракет, включая гиперзвуковой "Кинжал".
Армия,Видео,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,Сирийская Арабская Республика,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители