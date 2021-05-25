Три дальних бомбардировщика Ту-22М3 прибыли на авиабазу Хмеймим.

Эти самолеты впервые будут базироваться на российском аэродроме в Сирии , сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Ранее они привлекались для уничтожения объектов террористов.

- Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря, - приводит ТАСС сообщение ведомства.

После выполнения тренировочных задач по освоению нового воздушного пространства бомбардировщики вернутся на свои базы в России.

минобороны РФ добавили, что теперь аэродром в Хмеймиме способен принимать все типы самолетов, находящихся на вооружении ВКС России. В их числе и воздушные суда тяжелого класса. На авиабазе завершилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы - полностью заменено покрытие и установлено новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.

Ту-22М3 - третья модификация бомбардировщика, разработанного в середине ХХ века. Его максимальная скорость сопоставима с истребителем - 2 000 километров в час, самолет имеет изменяемую геометрию крыла, современная версия оснащается более мощными двигателями. Дальность полета бомбардировщика без дозаправки - 6 800 км, боевая нагрузка - около 24 тонн.