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Госдума одобрила ужесточение госконтроля за оборотом оружия

Деловая газета "Взгляд"иещё 16
10 часов назад
Госдума в первом чтении одобрила внесение изменений, ужесточающих контроль в сфере оборота оружия, в законы в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Госдума одобрила ужесточение госконтроля за оборотом оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Правительство составит список медицинских противопоказаний, при которых покупка оружия запрещена, передает РИА «Новости».
Медкомиссия для кандидатов на владение оружием будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. Обследование должно включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. Нарколог и психиатр будут проводить осмотр строго по месту пребывания. Кандидаты на получение лицензии на владение оружием больше не будут предоставлять в Росгвардию бумажные медицинские справки: заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде, передает ТАСС.
Также предлагается вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии. Таким образом, Росгвардия сможет всегда проверить подлинность справки. Уже выданные оружие и лицензии у владельцев будут изыматься на время медосвидетельствования. Уклонение от освидетельствования будет караться аннулированием права на владение оружием.
Такие меры должны помочь устранить возможность предоставления поддельных справок о прохождении медкомиссии.
Напомним, 11 мая произошло нападение на школу 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.
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