Госдума одобрила ужесточение госконтроля за оборотом оружия

Медкомиссия для кандидатов на владение оружием будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. Обследование должно включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. Нарколог и психиатр будут проводить осмотр строго по месту пребывания. Кандидаты на получение лицензии на владение оружием больше не будут предоставлять в Росгвардию
бумажные медицинские справки: заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде, передает ТАСС
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