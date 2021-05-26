Госдума одобрила ужесточение госконтроля за оборотом оружия

Также предлагается вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии. Таким образом, Росгвардия сможет всегда проверить подлинность справки. Уже выданные оружие и лицензии у владельцев будут изыматься на время медосвидетельствования. Уклонение от освидетельствования будет караться аннулированием права на владение оружием.