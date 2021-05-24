Американский бомбардировщик провел разведку в Черном море

24 мая стратегический бомбардировщик США B-52H Stratofortress, взлетевший с авиабазы Морон в Испании , совершил полеты в район Черного моря, сообщают мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Самолет с бортовым номером 60 0013 пролетел над Средиземным морем, севером Италии, Адриатикой, Хорватией, Венгрией и Румынией, а затем вышел на Черное море близи южных границ Одесской области Украины.

Достигнув района порта Бургас и покружив над морем, стратегический бомбардировщик США B-52H вернулся на обратный.

Отметим, что в полете могли быть задействованы два самолета, но на одном был отключен транспондер.