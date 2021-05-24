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Бомбардировщик B-52H ВВС США провел разведку в районе Черного моря

ИА Regnum
10 часов назад
24 мая стратегический бомбардировщик США B-52H Stratofortress, взлетевший с авиабазы Морон в Испании, совершил полеты в район Черного моря, сообщают мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.
Американский бомбардировщик провел разведку в Черном море
Фото: flickr.comflickr.com
Самолет с бортовым номером 60 0013 пролетел над Средиземным морем, севером Италии, Адриатикой, Хорватией, Венгрией и Румынией, а затем вышел на Черное море близи южных границ Одесской области Украины.
Достигнув района порта Бургас и покружив над морем, стратегический бомбардировщик США B-52H вернулся на обратный.
Отметим, что в полете могли быть задействованы два самолета, но на одном был отключен транспондер.
Напомним, стратегический бомбардировщик B-52H способен нести ядерное оружие, в том числе до 20 крылатых ракет с ядерными боеголовками.
Армия,Черное море,Испания,Соединенные Штаты,
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