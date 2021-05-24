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Турция направит истребители F-16 в Польшу

Газета.Ru
11 часов назад
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что турецкая сторона направит в Польшу истребители F-16 в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию Об этом сообщает РИА «Новости».
Турция направит истребители F-16 в Польшу
Фото: ReutersReuters
По словам лидера государства, на сегодняшний день обе страны демонстрируют сильные позиции в рамках НАТО.
Кроме того, Турция впервые подписала договор с Польшей о поставке своих беспилотников.
Также стало известно, что Варшава купит у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar.
«Мы входим в число 3-4 стран мира, которые производят лучшие беспилотники. Мы гордимся тем, что делимся этим опытом и возможностями с нашим союзником по НАТО — Польшей», — подчеркнул Эрдоган.
Ранее министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк заявил о том, что Турция рассматривает покупку российских истребителей Су-35 и Су-57. Отмечается, что данный вопрос часто обсуждается на встречах глав двух государств.
Армия,Мустафа Варанк,Анджей Дуда,НАТО,Польша,Турция,
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