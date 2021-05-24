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Совместные российско-сербские тактические учения сняли на видео

Юрий Столбов
2 часа назад
Совместные российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности проходят в Сербии. В учениях принимают участие подразделения специального назначения двух стран. В ходе мероприятия планируется отработать десантирование на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к объекту незаконного вооружённого формирования, его блокирование и уничтожение. Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что российские и сербские подразделения продемонстрировали способность к высокому уровню слаженности.
Армия,Войска,Видео,Сербия,
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