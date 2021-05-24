Греция для привитых "Спутником V", ситуация в Петербурге. Главное о коронавирусе за 24 мая

Всего зафиксировано 5 009 911
случаев заражения, из них новых — 8 406. За сутки умерли 319 человек, за весь период — 118 801. В России не регистрировали повторных случаев заражения одним и тем же штаммом коронавируса. При этом в стране выявили как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом. В МИД Греции пообещали, что у вакцинированных "Спутником V" не будет проблем с въездом. Более 10 млн человек в стране уже полностью прошли вакцинацию, всего сделано 25 млн прививок. Людям старше 65 лет рекомендуется трехкратное введение "Эпиваккороны" (данные исследования). В Санкт-Петербурге в последнее время фиксируется рост заболеваемости, но ситуация не настолько тяжелая, чтобы предполагать возможную отмену матчей чемп
ионата Европы, которые пройдут в городе, сообщила
начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия. Люди, у которых регистрировали случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом, умирали в 2,5 раза чаще пациентов с одной инфекцией, рассказал
директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов в интервью газете "Известия"
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