США захотели в Охотском море самолет как у России

США захотели переоборудовать военно-транспортный самолет C-130 Hercules в гидросамолет, напоминающий российский Бе-200 «Альтаир», пишет Popular Mechanics.

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Журнал пишет, что подобный самолет будет обладать большой грузоподъемностью и дальностью, а также позволит проводить работы на море, в частности, с субмаринами. Издание напоминает, что военные в США после вывода P5M Marlin из эксплуатации в 1950-х годах не использовали гидросамолеты десятилетиями.

«В любом будущем конфликте важнейшими полями сражений станут водные пути, такие как Южно-Китайское, Охотское, Балтийское и Желтое моря и Персидский залив. Гидросамолет помог бы предотвратить такие конфликты, если бы потенциальные противники знали, что американские коммандос могут безнаказанно входить и выходить из спорных вод», — утверждает журнал.

Согласно изданию, в настоящее время, кроме России, подобную технику выпускает Китай, располагающий, в частности, гидросамолетом AG600.

В июле 2020 года крупнейший в мире действующий гидросамолет AG600 успешно завершил свой первый полет над морем.