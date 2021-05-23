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Названа причина катапультирования пилотов Су-30СМ в Крыму

News.ruиещё 1
1 час назад
На аэродроме Саки в Крыму произошло нештатное срабатывание системы катапультирования российского истребителя Су-30СМ. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
На аэродроме в Крыму нештатно сработала катапульта
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Инцидент произошёл в тот момент, когда инструктор подполковник О. Хомяков и командир экипажа майор С. Додух занимали свои места и пристёгивали ремни, отмечает Telegram-канал. Пилоты обошлись без травм.
Инженер истребителя частично потерял слух, а механик получил ожог левой части лица I степени.
ЧП было квалифицировано как серьёзный авиационный инцидент. Общий налёт пилота-инструктора составляет более 880 часов, а командира — свыше 940 часов. На данном типе истребителей они налетали более 300 часов.
Ранее сообщалось, что инцидент произошёл 21 мая. Лётчики в этот момент готовились к вылету.
В апреле Су-30СМ разбился во время проведения учебно-тренировочных полётов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш (Казахстан). Экипаж самолёта смог катапультироваться, лётчики остались живы. Один из пилотов получил перелом позвонка и был госпитализирован.
Армия,Республика Крым,
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