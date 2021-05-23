На аэродроме в Крыму нештатно сработала катапульта

На аэродроме Саки в Крыму произошло нештатное срабатывание системы катапультирования российского истребителя Су-30СМ. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Инцидент произошёл в тот момент, когда инструктор подполковник О. Хомяков и командир экипажа майор С. Додух занимали свои места и пристёгивали ремни, отмечает Telegram-канал. Пилоты обошлись без травм.

Инженер истребителя частично потерял слух, а механик получил ожог левой части лица I степени.

ЧП было квалифицировано как серьёзный авиационный инцидент. Общий налёт пилота-инструктора составляет более 880 часов, а командира — свыше 940 часов. На данном типе истребителей они налетали более 300 часов.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл 21 мая. Лётчики в этот момент готовились к вылету.