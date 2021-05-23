Беспилотники Турции получили доступ в НАТО

Министр обороны Польши Мариуш Балащак рассказал, что «польская армия получит в распоряжение проверенное оружие, которого никогда еще не было в ее оснащении». Уточняется, что беспилотники уже были проверены в в военных конфликтах и будут вооружены противотанковыми ракетами.