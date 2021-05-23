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Польша купила партию турецких беспилотников «Байрактар»

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Польша первой среди стран НАТО закупит у Турции боевые беспилотники Bayraktar, их вооружат противотанковыми ракетами, рассказали в Минобороны Польши.
Беспилотники Турции получили доступ в НАТО
Фото: WikimediaWikimedia
Польша закупит у Турции 24 дрона модели Bayraktar TB2, первая из четырех партий поступит в распоряжение польской армии уже в 2022 году, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на портал PolskieRadio.
Министр обороны Польши Мариуш Балащак рассказал, что «польская армия получит в распоряжение проверенное оружие, которого никогда еще не было в ее оснащении». Уточняется, что беспилотники уже были проверены в в военных конфликтах и будут вооружены противотанковыми ракетами.
Контракт на покупку беспилотников будет заключен 25 мая, когда президент Польши Анджей Дуда отправится в Турцию с официальным визитом.
Ранее генеральный директор Baykar Халук Байрактар утверждал, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.
Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB-2 также показали свою эффективность во время войны в Карабахе. Азербайджанцы применяли «большие» БПЛА Bayraktar TB2 и различные виды барражирующих боеприпасов: например, израильские Harop и Skystriker.
Армия,Анджей Дуда,Министерство обороны,НАТО,Deutsche Welle,Польша,Турция,
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