Украинский генерал пожаловался, что когда он встречался с выпускниками Ленинградского общевойскового училища, которое сам окончил в СССР, ему не хотели доверять конфиденциальную информацию, мотивируя тем, что он — иностранный военный.

Ранее стало известно, что Украина останется без Чёрного моря, если вдруг будет создано государство Новороссия. Такой прогноз сделал бывший начштаба ВСУ генерал Виктор Муженко, слова которого прозвучали в эфире шоу «Всьо по бєспрєдєлу». Генерал расписал маршрут, как страна останется без выхода к Чёрному и Азовскому морям.