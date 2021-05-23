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Украинский генерал пожаловался на недоверие военных РФ

News.ru
23 минуты назад
Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что российские военные уже в 2008 году не доверяли украинским коллегам. В эфире интернет-канала «Апостроф» он рассказал, что это происходило даже с теми, с кем вместе он учился ещё в советское время.
Украинский генерал пожаловался на недоверие военных РФ
Фото: CC BY 4.0/wikipedia.orgCC BY 4.0/wikipedia.org
Украинский генерал пожаловался, что когда он встречался с выпускниками Ленинградского общевойскового училища, которое сам окончил в СССР, ему не хотели доверять конфиденциальную информацию, мотивируя тем, что он — иностранный военный.
Было понятно, что какое-то есть похолодание, — подчеркнул Муженко.
Ранее стало известно, что Украина останется без Чёрного моря, если вдруг будет создано государство Новороссия. Такой прогноз сделал бывший начштаба ВСУ генерал Виктор Муженко, слова которого прозвучали в эфире шоу «Всьо по бєспрєдєлу». Генерал расписал маршрут, как страна останется без выхода к Чёрному и Азовскому морям.
Армия,Войска,Виктор Муженко,Генштаб,Россия,
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