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Глава Минобороны Британии объявил Россию «угрозой номер один»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
46 минут назад
Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в интервью The Sunday Telegraph назвал Россию противником и «угрозой номер один» для Великобритании.
В Британии объявили Россию «угрозой номер один»
Фото: EPAEPA
«Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся», – приводит слова министра ТАСС.
Уоллес посетовал на излишнюю, по его мнению, активность российских кораблей вблизи британских границ.
«Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей», – утверждал глава британского Минобороны.
«Мы видели российскую подводную лодку в Ирландском море, которую, как мне кажется, мы не видели в течение очень долгого времени», – добавил он.
Накануне британский генерал призвал возродить культуру политической войны в связи с «российской угрозой».
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