Минобороны начало проверку после инцидента с пилотами Су-30СМ в Крыму

Там подчеркнули, что на аэродроме приступила к работе специальная комиссия. Она должна установить причины ЧП. Предстоит техническое обследование самолета.

Ранее «Рамблер» сообщал, что два летчика катапультировались из истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки. Инцидент произошел накануне, около семи вечера. Самолет находился на полосе. Летчики остались живы, техник аэродрома получил ожоги.