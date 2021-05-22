Минобороны начало проверку после инцидента с пилотами Су-30СМ в Крыму

Минобороны начало проверка инцидента на военном аэродроме в Крыму, где у стоящего на земле истребителя сработали системы катапультирования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«21 мая в ходе подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал», — сказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что на аэродроме приступила к работе специальная комиссия. Она должна установить причины ЧП. Предстоит техническое обследование самолета.
Ранее «Рамблер» сообщал, что два летчика катапультировались из истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки. Инцидент произошел накануне, около семи вечера. Самолет находился на полосе. Летчики остались живы, техник аэродрома получил ожоги.