В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Минобороны начало проверку после инцидента с катапультацией пилотов в Крыму

Майк Габриелян
16 часов назад
Минобороны начало проверка инцидента на военном аэродроме в Крыму, где у стоящего на земле истребителя сработали системы катапультирования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Минобороны начало проверку после инцидента с пилотами Су-30СМ в Крыму
Фото: ТАССТАСС
«21 мая в ходе подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал», — сказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что на аэродроме приступила к работе специальная комиссия. Она должна установить причины ЧП. Предстоит техническое обследование самолета.
Ранее «Рамблер» сообщал, что два летчика катапультировались из истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки. Инцидент произошел накануне, около семи вечера. Самолет находился на полосе. Летчики остались живы, техник аэродрома получил ожоги.
Армия,Крым наш,Министерство обороны,Республика Крым,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители