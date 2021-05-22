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Разработчик заявил о непробиваемости российской ПВО

Российская Газета
18 часов назад
Россия способна отразить любую атаку с воздуха , заявили в концерне ПВО "Алмаз-Антей".
Разработчик заявил о непробиваемости российской ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
- Мы в состоянии противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения, - сообщил глава холдинга Ян Новиков на лекции марафона "Новое знание". Его слова приводит ТАСС.
Ранее в рамках марафона Илон Маск высказал намерение открыть завод Tesla в России, после чего последовали предложения разместить производство от глав нескольких регионов РФ.
Концерн "Алмаз-Антей" выпускает зенитные системы различных типов для Сухопутных войск и Военно-морского флота, радары обнаружения воздушных целей и автоматизированные системы управления ПВО. Наиболее известной продукцией холдинга являются зенитные комплексы средней и большой дальности С-400 "Триумф".
Система защиты Российской Федерации от воздушно-космического нападения выстроена в несколько эшелонов. Запуски ракет: баллистических и крылатых, отслеживаются спутниками орбитальной группировки и дальними радарами. Воздушные границы находятся под постоянным наблюдением дежурных сил ПВО. Важные военные и промышленные объекты прикрыты зенитными комплексами большой дальности. Столицу дополнительно защищает система противоракетной обороны А-135 "Амур"
Армия,Илон Маск,Ян Новиков,Алмаз-Антей,ИТАР-ТАСС,Россия,
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