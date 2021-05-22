Разработчик заявил о непробиваемости российской ПВО

Концерн "Алмаз-Антей" выпускает зенитные системы различных типов для Сухопутных войск и Военно-морского флота, радары обнаружения воздушных целей и автоматизированные системы управления ПВО. Наиболее известной продукцией холдинга являются зенитные комплексы средней и большой дальности С-400 "Триумф".

Система защиты Российской Федерации от воздушно-космического нападения выстроена в несколько эшелонов. Запуски ракет: баллистических и крылатых, отслеживаются спутниками орбитальной группировки и дальними радарами. Воздушные границы находятся под постоянным наблюдением дежурных сил ПВО. Важные военные и промышленные объекты прикрыты зенитными комплексами большой дальности. Столицу дополнительно защищает система противоракетной обороны А-135 "Амур"