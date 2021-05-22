Ролик о российской армии напугал американского сенатора: «Черт возьми»

Сенатор-республиканец Тед Круз
обеспокоился будущим американской армии, сравнив ее с Вооруженными силами России
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"Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия — не самая лучшая идея..." — написал Круз на своей странице в Twitter.
Так сенатор прокомментировал видео о российских и американских военных. Ролик рассказывает о том, как агитируют к службе в вооруженных силах в обеих странах. В первой его части показаны кадры, где солдаты РФ отжимаются, десантируются с парашютом, а также отрабатывают стрельбу.
Во второй части демонстрируется выпущенный в США мультфильм, где главный герой — девушка, вступившая в ряды американской армии. Она выросла в однополой семье и "с детства боролась за равенство".
Ранее другие пользователи в комментариях к данному видео признались, что им впервые стало "так стыдно за Америку».