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Хорватские ВВС вооружатся французскими истребителями Dassault Rafale F3R

ИА Regnum
21 мая 2021
Правительство Хорватии определилось с выбором истребителей для своих ВВС, сообщают хорватские СМИ.
Хорватия вооружится французскими истребителями
Фото: WikipediaWikipedia
По неофициальным данным, имеющиеся сейчас на вооружении советские истребители МиГ-21 «бис» Загреб решил заменить французскими истребителями Dassault Rafale F3R.
В последнем раунде тендера Франция с истребителями Dassault Rafale выиграла у США, предлагавших истребители F-16V Block 70/72.
По предварительной информации, власти Хорватии хотят закупить 12 истребителей Rafale из наличия французских ВВС, доработанных до стандарта F3R и бывших в эксплуатации не более 10 лет.
В случае подписания этого контракта общей стоимостью около $1 млрд. французские истребители должны быть поставлены в 2024—2025 годах.
Армия,Загреб,Хорватия,
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