Япония построит еще два корабля с системами ПРО Aegis

Два новых боевых корабля с системами противоракетной обороны (ПРО) Aegis, которые Япония планирует построить для своих ВМС, обойдутся бюджету в 900 млрд иен (около $ 8,3 млрд), сообщает 21 мая газета The Asahi.

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Издание подчеркивает, что это в два раза больше, чем изначально запланированная сумма. Кроме того, газета полагает, что в итоге новые корабли обойдутся казне более чем в один триллион иен.

Напомним, ранее Япония заявила о намерении приобрести в США два наземных комплекса Aegis Ashore для усиления систем защиты от удара баллистических ракет. Летом 2020 года в Токио поменяли свои планы и заявили о строительстве двух морских носителей комплекса Aegis.