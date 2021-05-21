Уникальное оружие: у России появятся боевые роботы

В России
началось серийное производство боевых роботов, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу
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«Появились не просто экспериментальные образцы. Началось серийное производство боевых роботов. Роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах. Когда он в состоянии самостоятельно воевать», - сказал Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».
По словам министра обороны, на сегодняшний день Вооруженные силы РФ имеют оружие, которого нет ни у одной страны мира. Например, лазерное оружие, которое еще 20 лет назад было фантастикой.
«Сегодня это действительность и это комплексы "Пересвет", которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, с другой стороны - они не прекратили своего движения в развитии, потому что там очень большое поле деятельности в науке», - отметил министр.
Он также напомнил, что Россия – единственная страна в мире, обладающая гиперзвуковым оружием. Ракетные комплексы «Авангард» уже заступили на боевое дежурство, продолжается поступление гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». По словам Шойгу, работа по производству нового современного оружия продолжается. Некоторые разработки в перспективе можно применять как в военной, так и в гражданской сфере, отметил министр.
Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Шойгу рассказал о военных учениях в Туве, в ходе которых спецназ учится у старообрядцев умению выживанию в суровых климатических условиях.