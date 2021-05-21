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В России испытают новую малогабаритную гиперзвуковую ракету «Острота»

ИА Regnumиещё 3
21 мая 2021
Испытания новой российской малогабаритной гиперзвуковой ракеты «Острота» должны стартовать в 2022 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
В России испытают гиперзвуковую ракету «Острота»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новая гиперзвуковая ракета предназначена для дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и оперативно-тактических Су-34, что позволит сделать их одним из компонентов стратегических сил неядерного сдерживания, а также уничтожать средства ПВО противника с безопасных расстояний.
По утверждению издания, «Острота» оснащена созданным специально для нее воздушно-реактивным двигателем.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия является первой в мире страной, поставившей на вооружение гиперзвуковые ракеты. В частности, на боевом дежурстве стоят перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» и шахтные межконтинентальные ракетные комплексы с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками «Авангард». Кроме того, ВМФ России завершает испытания гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».
Армия,Гиперзвуковое оружие,Министерство обороны,газета "Известия",Россия,
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