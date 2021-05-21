В России испытают гиперзвуковую ракету «Острота»

Испытания новой российской малогабаритной гиперзвуковой ракеты «Острота» должны стартовать в 2022 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ

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Новая гиперзвуковая ракета предназначена для дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и оперативно-тактических Су-34, что позволит сделать их одним из компонентов стратегических сил неядерного сдерживания, а также уничтожать средства ПВО противника с безопасных расстояний.

По утверждению издания, «Острота» оснащена созданным специально для нее воздушно-реактивным двигателем.