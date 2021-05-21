Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» вышел в Баренцево море для отработки учебных задач: он атакует подводную лодку и отразит воздушное нападение условного противника, сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ходе учений будут отработаны задачи развертывания в море надводных и подводных сил флота, противоминного обеспечения и минных постановок, поиска подводных лодок условного противника, отражения воздушного нападения, ведение артиллерийского боя с условным надводным кораблем, атака подводной лодки, а также отдельные элементы радиоэлектронной борьбы во время ведения боевых действий на море. Также будут проведены артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы и стрельбы из противолодочного оружия.