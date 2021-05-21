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В Нигерии потерпел крушение военный самолет

ТАССиещё 2
21 мая 2021
Самолет ВВС Нигерии потерпел крушение в пятницу у аэропорта города Кадуна в одноименном штате. Об этом сообщается на странице ВВС страны в Twitter.
В Нигерии потерпел крушение военный самолет
Фото: кадр видео GoldmyneTVкадр видео GoldmyneTV
Агентство Reuters сообщает со ссылкой на источники, что в результате крушения погиб начальник штаба сухопутных сил ВС Нигерии генерал-лейтенант Ибрагим Аттаиру.
Армия,Reuters,Кадуна,Нигерия,
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