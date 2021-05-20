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Черноморский флот провел учения с авиацией на фоне захода британского корабля

Газета.Ru
23 минуты назад
Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" и носитель крылатых ракет "Калибр" фрегат "Адмирал Григорович" провели учения с артиллерийскими стрельбами по воздушным целям на фоне захода британского корабля "Трент". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу флота.
Черноморский флот провел учения на фоне захода британского корабля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что в роли самолетов предполагаемого противника выступили два истребителя Су-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота. В пресс-службу рассказали, что после выявления отряда кораблей летчики нанесли удар по кораблям, сбросив на них воздушные мишени.
После классификации целей и их подхода на дистанцию поражения расчеты противоракетной обороны отработали истребление "противника" средствами противовоздушной обороны кораблей, были проведены стрельбы из артиллерийских установок по воздушным мишеням.
В результате стрельбы все мишени условного противника были успешно ликвидированы на безопасной для кораблей дистанции, рассказали во флоте. 18 мая "Москва" и "Адмирал Григорович" провели учение по поиску подлодок.
Армия,Россия,
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