"Не позволили нарушить границу": Су-27 подняли в небо над Балтикой

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря <...> Нарушения государственной границы РФ не допущено", - сказали в округе.
"Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в округе.