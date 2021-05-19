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Истребитель Су-27 поднимали на сопровождение бомбардировщика США над Балтикой

ТАССиещё 2
38 минут назад
Истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик В-52Н США командования глобальных ударов ВВС США над Балтийским морем, не допустив нарушения границы России. Об этом сообщил журналистам в пресс-службе Западного военного округа.
"Не позволили нарушить границу": Су-27 подняли в небо над Балтикой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным пресс-службы, в среду российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Летчик российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США и сопроводил ее над акваторией Балтийского моря <...> Нарушения государственной границы РФ не допущено", - сказали в округе.
Как сообщили в пресс-службе, после разворота иностранного военного самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
"Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в округе.
Армия,Россия,Соединенные Штаты,
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