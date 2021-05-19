По словам военного, российское руководство использует инфраструктуру соседних государств для оказания давления на Киев . Он уверен, что такая политика является не более чем продолжением «агрессивных действий по дестабилизации» территориальной целостности и суверенитета республики.

Он добавил, что угрозу украинским границам представляют и действия Москвы по укреплению своего флота в Черном, Азовском и Каспийском морях.

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«Упомянутое позволяет России стремительно увеличить наступательный потенциал своих вооруженных сил по совершению наступательных действий против Украины», — сказал Хомчак.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак обвинил Россию в провокациях против военно-морского флота (ВМФ) республики в акватории Черного и Азовского морей, пишет УНИАН.

По словам военного, российский флот регулярно перекрывает доступ украинских судов к тем или иным судоходным участкам под видом учений, а Азовское море и вовсе «считает своим».

«Хотят показать, что это их внутреннее море, и мы еще там в 12-мильной зоне можем плавать, хотя это не определено ни международным, ни другим законодательством», — заявил Хомчак.

Великобританию. Он подчеркнул, что в связи с этим Киеву следует быть постоянно готовым к активным действиям и применению силы, несмотря на несоразмерность сил ВМС Украины и ВМФ России. Надежду на помощь в случае очередного обострения обстановки главнокомандующий возложил на США

«Их присутствие дает нам уверенность, что они, когда нужно будет, скажут свое слово», — подчеркнул глава ВСУ.

Ранее бывший президент республики Петр Порошенко назвал Азовское море территорией Украины и потребовал от властей принять меры против России за ограничения судоходства в его акватории.

«Россияне ее захватили. Где действия украинской власти? Где санкции за это?» — возмутился политик.

14 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Документ исключает использование участка для рыбоводства и рыболовства.

Украина назвала это попыткой нарушить нормы международного права и право на свободу судоходства, гарантированное Конвенцией ООН . Киев призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Москву.

Главком принял участие в заседании военного комитета Североатлантического альянса . Он заявил, что Россия «не оставляет попыток» вернуть Украину в сферу собственного влияния. По словам Хомчака, Киев восьмой год находится на передовой борьбы с «имперскими амбициями Москвы».

По его словам, сегодня каждый день приносит признаки новой холодной войны:

«Речь уже идет про потенциальные конфликты, которые могут возникнуть не только на просторах Европы, но и в Арктике, на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке, Средиземноморье — всюду, где Россия демонстрирует агрессивные амбиции и военную мощь, провоцирует нестабильность и создает зоны напряжения».

Ранее Россия заявила, что обеспокоена наступлением НАТО в Арктику и планирует поднять этот вопрос на заседании Арктического совета, который пройдет в Рейкьявике 20 мая.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает получить в июне «мощный сигнал» от НАТО, который станет подтверждением намерений альянса принять республику в свои ряды.

Россия не является первоисточником санкций против Украины, она лишь реагирует на враждебность соседей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

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«Россия не является первоисточником различных фобий. Не является источником санкций, концентрации вооруженных сил на границе. Россия реагирует на это (агрессию Украины). Это важно отмечать и констатировать», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия делает все необходимое, чтобы на фоне непредсказуемости и враждебности соседей обеспечить собственную безопасность. При этом РФ остается открытой для дружественного диалога и нормализации отношений.

Готовность вооруженных сил России и Беларуси к защите Союзного государства будет проверена в текущем году в ходе совместного стратегического командно-штабного учения "Запад-2021". Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил в ходе переговоров с белорусским коллегой генерал-майором Виктором Гулевичем. Встреча военачальников дружественных стран прошла в среду в Москве и была посвящена вопросам совместной оборонной политики.

Начальник российского Генштаба в ходе переговоров заявил о приоритетности задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Особенно это актуально, по словам Валерия Герасимова, учитывая сложившуюся военно-политическую обстановку, а также новые вызовы и угрозы.

Российский генерал напомнил, что в рамках Союзного государства осуществляется совместное военное планирование, создана и функционирует Единая региональная система противовоздушной обороны двух государств.

Особое же внимание, подчеркнул Герасимов, уделяется совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки.

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"В этом году на полигонах Республики Беларусь и России спланировано проведение совместного стратегического учения "Запад-2021", - рассказал он. - Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей. В 2021 году Также спланировано проведение тактического учения "Славянское братство" и целый ряд мероприятий в рамках Организации Договора о коллективной безопасности".

Валерий Герасимов заметил, что заданная интенсивность проведения совместных мероприятий позволяет вооруженным силам России и Беларуси поддерживать высокий уровень взаимодействия и боевой готовности.

Белоруссия, по словам Валерия Герасимова, была и остается "ближайшим соседом России, надежным союзником и стратегическим партнером".

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич выразил признательность российской стороне за теплую встречу.

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"Действительно, ощущаешь, что мы приехали к своим братьям", - сказал он.

Совместные стратегические учения Белоруссии и России "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября на территории двух государств. Об этом сообщило в понедельник Минобороны Белоруссии после доклада главы ведомства Виктора Хренина президенту страны Александру Лукашенко. Замысел учений, уточнил министр в ходе доклада, разработан с учетом влияния стран НАТО на обстановку в республике.

Как уточнили в Минобороны, "планируется, что "Запад-2021" пройдет в течение семи суток - с 10 по 16 сентября - под руководством начальников генеральных штабов Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации".

По данным Минобороны, совместные учения позволят "апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности", а также "оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники". В Минске также заявили, что совместные маневры позволят "заимствовать нарастающий боевой опыт российских офицеров и, используя его, продолжить совершенствовать формы и способы применения войск".

В Минобороны Белоруссии заявили, что совместные стратегические учения неизменно отражают "прочные союзнические отношения и единство взглядов оборонных ведомств Беларуси и России на обеспечение военной безопасности Союзного государства".

Замысел учений

В Минобороны пояснили, что в основу предстоящих белорусско-российских учений положен "один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран". В ведомстве сообщили, что по предложению российской стороны учение планируется на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне.

"Это позволит одновременно отработать и вопросы подготовки применения региональной группировки войск Беларуси и России, и вопросы ведения армейских операций", - заявили в министерстве.

В докладе Лукашенко министр обороны Виктор Хренин уточнил, что замысел учений разработан с учетом влияния стран НАТО на обстановку в республике. По словам министра, в странах, с которыми на западе граничит Белоруссия, в течение минувшего года значительно возросла интенсивность боевой подготовки.

"И не только на территории стран Балтии и Польши, но и на территории Украины, - приводит слова главы оборонного ведомства агентство БелТА. - Казалось бы, разрозненные по времени и месту мероприятия говорят о том, что страны Запада продолжают искать пути решения вопроса так называемого белорусского выступа". "Исходя из этого нами совместно с Российской Федерацией разработан замысел стратегического учения "Запад - 2021", - констатировал Хренин.

При этом, по словам министра, представители стран Запада будут приглашены на маневры в качестве наблюдателей.

"Конечно же, мы пригласим. Пусть они смотрят. Мы открыты и готовы показывать состояние наших вооруженных сил и уровень нашей выучки", - заявил Хренин журналистам.