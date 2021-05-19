"Без видимых успехов": эксперт о разработке гиперзвукового оружия в США

«Видимых успехов, предваряющих гиперзвуковые технологии в США, пока не наблюдается. Но мы готовы и к такому развитию событий», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщения о вероятном появлении в американской армии гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), которое, по мнению аналитиков, позволит нанести удар по России.
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«LRHW – это гиперзвуковая ракета средней дальности с планирующей боеголовкой. Она должна быть создана на основе проекта для сухопутных войск, испытания которого должны пройти в 2023 году. Но видимых успехов, предваряющих все это, пока не наблюдается», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.
«Более того, – продолжил эксперт, – в этом году Счетная палата Конгресса, оценивая затраты на гиперзвуковые проекты, пришла к выводу, что США не обладают прорывными технологиями, позволяющими им выйти на уровень управляемого гиперзвука. Этих технологий практически нет».
Тем не менее, американцы продолжают работать над технологиями гиперзвука, добавил Леонков. Говоря о технических характеристиках ракеты LRHW, собеседник отметил, что США «собираются поместить внутрь боеголовки искусственный интеллект».
«Но вопрос в том, как внутри боеголовки будет себя вести электроника при разогреве до определенных температур? Есть ли у них технология изготовления титановых сплавов, которые могут выдерживать высокие температуры и перегрузки? Пока об этом ничего не слышно», – констатировал военный эксперт.
«В целом боеголовка для LRHW представляет собой коническое изделие с 4 плоскостями управления. Скорость планирующей боеголовки будет лежать в диапазоне от пяти до восьми чисел Маха, – поясняет Леонков. – У нас есть комплекс С–400. Его ракеты летают на скоростях 2,5 км в секунду, а это примерно 7,3 чисел Маха. При этом они способны сбивать цели на скорости почти 14 чисел Маха, что также касается подобных LRHW».
Эксперт также обратил внимание на то, что «помимо С-400 у нас есть на подходе С-500, чьи ракеты будут еще быстрее и маневреннее».
«Мы понимаем, что рано или поздно наши оппоненты с Запада создадут гиперзвуковое оружие с управляемыми элементами, которое будет представлять для нас серьезную опасность. Потому наш ВПК работает над этим», – резюмировал Леонков.
Напомним, публицист Кайл Мизоками в статье для журнала Popular Mechanics написал о том, что в распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по России в случае конфликта.
Публицист утверждает, что ракета способна преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 миль (примерно 2,8 тыс. километров).
«Россия не более защищена от LRHW чем, например, Китай. Из Европы – скажем, из Лондона – гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», – считает Мизоками.
По его словам, гиперзвуковая ракета, запускаемая с позиций в Тихом океане, сможет поражать цели в Южной Корее, Тайване, Японии, Филиппинах и Китае.
Автор статьи подчеркивает, что новое вооружение планируют запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах. Мизоками относит LRHW к средствам сдерживания, которое, по его мнению, позволит снизить риски вооруженного конфликта. Тестирование ракеты запланировано на 2023 год, заключил публицист.
В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW).
Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки.
Американские военные раскрыли данные новой гиперзвуковой ракеты дальнего радиуса действия, которая может поразить цели в России с территории Великобритании, сообщает издание Popular Mechanics.
Новое «гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия» (LRHW) обладает дальностью эффективного поражения целей почти в 2800 километров. Испытания нового ракетного комплекса пройдут в 2023 году, это будет самоходная установка на грузовом шасси.
LRHW могут быть размещены как в Европе, где новое оружие будет представлять угрозу России, так и на Тихом океане — на Тайване и Филиппинах, а также в Южной Корее и Японии. Размещенные в этих странах, батареи LRHW будут угрожать Китаю и Дальнему Востоку России.
По мнению автора материала, Россия и Китай, которые испытывают и уже приняли на вооружение гиперзвуковые ракетные комплексы, находятся в опасном положении, так как США может вскоре обойти эти страны в «гиперзвуковой» гонке вооружений.
Журналист Дэвид Экс в своей статье для журнала Forbes предрек США «большие проблемы» из-за российских ракет. По его мнению, десятилетия «неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных» баз ослабили воздушные силы США до такой степени, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с «равными по силе» противниками.
«Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них», — пишет обозреватель.
По его мнению, американские летчики оказались в бедственном состоянии из-за того, что привыкли вести бои низкой интенсивности на Ближнем Востоке. Экс считает, что американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования.
В статье отмечается, что Вашингтон намерен заняться реструктуризацией воздушных сил, но будет делать это в условиях ограниченного бюджета.
Военно-морские силы (ВМС) и Армия Соединенных Штатов провели успешные испытания гиперзвукового планирующего блока, сообщает Минобороны страны.
Пуск common hypersonic glide body (C-HGB) прошел с Тихоокеанского ракетного полигона ВМС, расположенного на гавайском острове Кауаи. Как говорится в сообщении Пентагона, данное изделие на гиперзвуковой скорости поразило заданную цель.
Полученные в ходе испытаний данные Агентство по противоракетной обороне (ПРО) США планирует использовать для разработки перехватчиков гиперзуковых ракет.
В марте 2018 года президент России Владимир Путин представил ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком. По словам главы государства, последний способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».
Согласно открытым данным, глайдер биконической конструкции C-HGB, разработанный Сандийскими национальными лабораториями, в 2011 и 2017 годах прошел успешные летные испытания. Изделие в качестве боевого оснащения получат перспективные американские гиперзвуковые ракеты Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Армии, Conventional Prompt Strike (CPS) ВМС и Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) Военно-воздушных сил США. Для первых двух ускорителем выступает твердотопливный носитель средней дальности All-Up Round (AUR). В США уверяют, что C-HGB способна к маневрированию на скорости свыше 6 100 километров в час по непредсказуемой для средств ПРО противника траектории
Американский гиперзвуковой комплекс Long Range Hypersonic Weapon обладает дальностью поражения более 2775 километров. Об этом сообщает Breaking Defence со ссылкой на обнародованные данные Пентагона.
Гиперзвуковое оружие дальнего действия обеспечивает возможности на расстоянии более 2775 километров, — заявил представитель ведомства.
Комплекс представляет собой твердотопливную баллистическую ракету, которая оснащена гиперзвуковой боевой частью Common-Hypersonic Glide Body. Планируется, что в обозримом будущем оружие будет установлено на субмарины типа Virginia, а также на боевой эсминец Zumwalt.
Разработка такого оружия осуществляется в рамках программы Operational Fires в рамках проектов Минобороны США и контракта с корпорацией Lockheed Martin. Основной целью этой программы заявлена демонстрация инновационной системы наземного базирования, позволяющей гиперзвуковому оружию преодолевать оборону противника, быстро и точно наносить удар по важнейшим во временном плане целям.
США провалили испытания гиперзвукового оружия, заявили представители ВВС США. Учения прошли 5 апреля. Специалисты тестировали ракету AGM-183A. Манёвры состоялись над морским хребтом Пойнт-Мугу у берегов штата Калифорния.
Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress попытался запустить AGM-183A. Но из-за неполадок операция не состоялась и B-52 вернулся на базу ВВС Эдвардс вместе с боеприпасом. Сейчас эксперты ВВС выясняют причину неудачного полёта, передаёт портал DefenseNews. AGM-183A создаётся согласно проекту разработки оружия быстрого реагирования ВВС США (ARRW).
Неудача нас разочаровала, но мы получили бесценные данные. Мы извлечём уроки и продолжим работу. Для этого мы и проводим испытания, — рассказал глава программы управления вооружений ВВС США Хит Коллинз.
В августе 2020-го исследовательская служба Конгресса США рассказала, что профильные ведомства американской армии трудятся над тремя направлениями в сфере гиперзвука: неядерным моментальным ударом планирующим блоком и баллистической ракетой, запускаемой с подводных лодок класса «Вирджиния», боеприпасами дальнего действия — около 2200 км и оружием быстрого реагирования воздушного базирования — над AGM-183. Это боевой блок, способный якобы развить скорость до 20 Махов (23 865 км/ч) и уничтожить цель на расстоянии до 925 км.
Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ и США впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) передали друг другу данные о количестве ракет и ядерных боеголовок, передаёт Госдеп. Обе державы обмениваются подобной информацией каждые шесть месяцев.