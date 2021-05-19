"Без видимых успехов": эксперт о разработке гиперзвукового оружия в США

«Видимых успехов, предваряющих гиперзвуковые технологии в США , пока не наблюдается. Но мы готовы и к такому развитию событий», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков , комментируя сообщения о вероятном появлении в американской армии гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), которое, по мнению аналитиков, позволит нанести удар по России

Фото: Рамблер Рамблер

Рамблер

«LRHW – это гиперзвуковая ракета средней дальности с планирующей боеголовкой. Она должна быть создана на основе проекта для сухопутных войск, испытания которого должны пройти в 2023 году. Но видимых успехов, предваряющих все это, пока не наблюдается», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

«Более того, – продолжил эксперт, – в этом году Счетная палата Конгресса, оценивая затраты на гиперзвуковые проекты, пришла к выводу, что США не обладают прорывными технологиями, позволяющими им выйти на уровень управляемого гиперзвука. Этих технологий практически нет».

Тем не менее, американцы продолжают работать над технологиями гиперзвука, добавил Леонков. Говоря о технических характеристиках ракеты LRHW, собеседник отметил, что США «собираются поместить внутрь боеголовки искусственный интеллект».

«Но вопрос в том, как внутри боеголовки будет себя вести электроника при разогреве до определенных температур? Есть ли у них технология изготовления титановых сплавов, которые могут выдерживать высокие температуры и перегрузки? Пока об этом ничего не слышно», – констатировал военный эксперт.

«В целом боеголовка для LRHW представляет собой коническое изделие с 4 плоскостями управления. Скорость планирующей боеголовки будет лежать в диапазоне от пяти до восьми чисел Маха, – поясняет Леонков. – У нас есть комплекс С–400. Его ракеты летают на скоростях 2,5 км в секунду, а это примерно 7,3 чисел Маха. При этом они способны сбивать цели на скорости почти 14 чисел Маха, что также касается подобных LRHW».

Эксперт также обратил внимание на то, что «помимо С-400 у нас есть на подходе С-500, чьи ракеты будут еще быстрее и маневреннее».

«Мы понимаем, что рано или поздно наши оппоненты с Запада создадут гиперзвуковое оружие с управляемыми элементами, которое будет представлять для нас серьезную опасность. Потому наш ВПК работает над этим», – резюмировал Леонков.

Напомним, публицист Кайл Мизоками в статье для журнала Popular Mechanics написал о том, что в распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по России в случае конфликта.

Публицист утверждает, что ракета способна преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 миль (примерно 2,8 тыс. километров).

«Россия не более защищена от LRHW чем, например, Китай. Из Европы – скажем, из Лондона – гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», – считает Мизоками.

По его словам, гиперзвуковая ракета, запускаемая с позиций в Тихом океане, сможет поражать цели в Южной Корее, Тайване, Японии, Филиппинах и Китае.

Автор статьи подчеркивает, что новое вооружение планируют запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах. Мизоками относит LRHW к средствам сдерживания, которое, по его мнению, позволит снизить риски вооруженного конфликта. Тестирование ракеты запланировано на 2023 год, заключил публицист.

В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW).

Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки.

Американские военные раскрыли данные новой гиперзвуковой ракеты дальнего радиуса действия, которая может поразить цели в России с территории Великобритании, сообщает издание Popular Mechanics.

Новое «гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия» (LRHW) обладает дальностью эффективного поражения целей почти в 2800 километров. Испытания нового ракетного комплекса пройдут в 2023 году, это будет самоходная установка на грузовом шасси.

LRHW могут быть размещены как в Европе, где новое оружие будет представлять угрозу России, так и на Тихом океане — на Тайване и Филиппинах, а также в Южной Корее и Японии. Размещенные в этих странах, батареи LRHW будут угрожать Китаю и Дальнему Востоку России.

По мнению автора материала, Россия и Китай, которые испытывают и уже приняли на вооружение гиперзвуковые ракетные комплексы, находятся в опасном положении, так как США может вскоре обойти эти страны в «гиперзвуковой» гонке вооружений.

Журналист Дэвид Экс в своей статье для журнала Forbes предрек США «большие проблемы» из-за российских ракет. По его мнению, десятилетия «неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных» баз ослабили воздушные силы США до такой степени, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с «равными по силе» противниками.

«Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них», — пишет обозреватель.

По его мнению, американские летчики оказались в бедственном состоянии из-за того, что привыкли вести бои низкой интенсивности на Ближнем Востоке. Экс считает, что американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования.

В статье отмечается, что Вашингтон намерен заняться реструктуризацией воздушных сил, но будет делать это в условиях ограниченного бюджета.