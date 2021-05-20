Темп вывода войск США из Афганистана связали с погодой

«События там [в Афганистане] развиваются динамично. План вывода войск хотя и рассчитан по срокам, продуман и выверен, зависит не только от того, что происходит на земле, но и от погоды, и от всех других факторов, которые мы должны учитывать при военном планировании», – приводит слова Кирби ТАСС.
«Темпы вывода войск остаются высокими. Приказ президента [США Джо Байдена] был весьма четким: он хочет, чтобы вывод войск был завершен к началу сентября. Я не собираюсь опережать процесс. Таково распоряжение, и мы знаем, что должны добиться этого. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что уложимся в этот срок в самом крайнем случае. Я не могу прогнозировать, как будет выглядеть сообщение от Центрального командования [о темпах вывода войск] на следующей неделе», – указал пресс-секретарь Пентагона.