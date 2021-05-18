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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Черным морем

ТК «Звезда»иещё 5
1 час назад
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря в сопровождении истребителей Су-27.
Су-27 сопроводили Ту-95МС над Черным морем
Фото: ТАССТАСС
Продолжительность полета составила более пяти часов, сообщили во вторник в Министерстве обороны РФ.
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря», - говорится в сообщении.
Экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.
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