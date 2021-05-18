Ми-28НМ начнет сбивать самолеты фигурой «воронка на хвост»

Ми-28НМ совершил свой первый полет 12 октября 2016 года и является модернизированным вариантом Ми-28Н. Вертолет оборудован двойным комплектом управления - в отличие от Ми-28Н, где оператор в передней кабине ограничен в возможностях пилотирования, новой машиной можно полноценно управлять из любой кабины. Вертолет получил надвтулочную РЛС, новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс и усовершенствованную радиолокационную станцию. 27 июня 2019 года холдинг "Вертолеты России" сообщил о подписании с Минобороны РФ
контракта на поставку 98 ударных вертолетов Ми-28НМ в 2020-2027 годах.