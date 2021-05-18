Новый российский авианосец оценили в 500 млрд рублей

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При этом он отметил, что при создании подобных объектов всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.

«Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», — предупредил он.

Поспелов добавил, что российский авианосец должен быть дешевле американских кораблей аналогичного класса, «но и немного поменьше». Он уточнил, что речь идет о водоизмещении не менее 70-80 тысяч тонн против 110 тысяч тонн у кораблей ВМС США.

Ранее Поспелов говорил , что для российского военного флота необходимы три новый авианосца — головной и два серийных. При этом он подчеркнул, что аванпроект авианосца уже есть.