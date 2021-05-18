В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Новый российский авианосец оценили в полтриллиона рублей

Lenta.ruиещё 4
18 минут назад
Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
Новый российский авианосец оценили в 500 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом он отметил, что при создании подобных объектов всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.
«Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», — предупредил он.
Поспелов добавил, что российский авианосец должен быть дешевле американских кораблей аналогичного класса, «но и немного поменьше». Он уточнил, что речь идет о водоизмещении не менее 70-80 тысяч тонн против 110 тысяч тонн у кораблей ВМС США.
Ранее Поспелов говорил, что для российского военного флота необходимы три новый авианосца — головной и два серийных. При этом он подчеркнул, что аванпроект авианосца уже есть.
Сейчас на вооружении ВМФ есть всего один корабль, способный запускать и принимать истребители — тяжелый авианесущий крейсер (ТАКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Он встал в строй в 1991 году, сейчас корабль находится на модернизации.
Армия,Оружие,Морская коллегия,Военно-промышленная комиссия,Россия,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители