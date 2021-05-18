Новый российский авианосец оценили в 500 млрд рублей

При этом он отметил, что при создании подобных объектов всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.
«Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», — предупредил он.
Поспелов добавил, что российский авианосец должен быть дешевле американских кораблей аналогичного класса, «но и немного поменьше». Он уточнил, что речь идет о водоизмещении не менее 70-80 тысяч тонн против 110 тысяч тонн у кораблей ВМС США.
Ранее Поспелов говорил
, что для российского военного флота необходимы три новый авианосца — головной и два серийных. При этом он подчеркнул, что аванпроект авианосца уже есть.
Сейчас на вооружении ВМФ есть всего один корабль, способный запускать и принимать истребители — тяжелый авианесущий крейсер (ТАКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Он встал в строй в 1991 году, сейчас корабль находится на модернизации.