Арктика примет российские бомбардировщики

По словам Чуркина, аэродром "Нагурское", расположенный на острове Земля Александры, был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3,5 тыс. метров, что позволяет аэродрому принимать все классы воздушных судов.

По его словам, в этом году стало известно о возможности применения истребителей МиГ-31 в рамках несения опытного боевого дежурства по ПВО на аэродроме "Рогачево" архипелага Новая Земля. Он также добавил, что два месяца назад на архипелаге Земля Франца-Иосифа под руководством главнокомандующего ВМФ проходила комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021", в ходе которой с аэродрома "Нагурское" был совершен длительный полет двух истребителей МиГ-31.