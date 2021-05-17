Арктика примет российские бомбардировщики

Начальник штаба армии военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота России
генерал-майор Игорь Чуркин заявил, что арктический аэродром "Нагурское" может принимать любые типы самолетов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Чуркина, аэродром "Нагурское", расположенный на острове Земля Александры, был сдан в эксплуатацию в прошлом году. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3,5 тыс. метров, что позволяет аэродрому принимать все классы воздушных судов.
Также Чуркин рассказал ТАСС, что Северный флот отрабатывает применение истребительной авиации с арктических аэродромов.
По его словам, в этом году стало известно о возможности применения истребителей МиГ-31 в рамках несения опытного боевого дежурства по ПВО на аэродроме "Рогачево" архипелага Новая Земля. Он также добавил, что два месяца назад на архипелаге Земля Франца-Иосифа под руководством главнокомандующего ВМФ проходила комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021", в ходе которой с аэродрома "Нагурское" был совершен длительный полет двух истребителей МиГ-31.
"Прошли географическую точку Северного полюса, успешно выполнили учебно-боевую задачу и вернулись, совершили посадку на этот же аэродром. Важно отметить, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение самолетов оперативно-тактической авиации, в том числе истребителей, с аэродромов в арктической зоне ответственности", — сказал Чуркин.
Авиация Северного флота периодически сопровождает самолеты-разведчики НАТО
над Баренцевым морем и недалеко от Кольского полуострова, добавил генерал-майор. Он также подчеркнул, что обеспечение мира и безопасности в Арктике является важнейшей государственной задачей, решать которую доверено Северному флоту.