Ракета Израиля уничтожила штаб внутренней безопасности ХАМАС

Фото: Bashar Taleb/Global Look Press Bashar Taleb/Global Look Press

Военные заблаговременно предупредили об ударе, и у местных жителей было достаточно времени на эвакуацию. В ЦАХАЛ утверждают, что штаб являлся центральной частью террористической инфраструктуры ХАМАС, а также служил базой для военной разведки. Здание располагалось в районе Римал на севере сектора Газа.

Истребители нанесли удар по главному оперативному штабу сил внутренней безопасности ХАМАС в районе Эр-Рималь на севере Газы. Оперштаб был центральной частью террористической инфраструктуры ХАМАС и служил базой для сотрудников военной разведки, — говорится в сообщении.

Ранее израильский корабль ВМС и армейский беспилотник уничтожили субмарину ХАМАС в секторе Газа. Она могла быть отправлена в воды Израиля для совершения терактов. После обнаружения угрозы по субмарине был нанесён удар.

14 мая ВВС Израиля нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности ХАМАС, в котором находился офис руководителя службы внутренней безопасности города Рафах и другие подразделения. А 15 мая было уничтожено здание в Газе, в котором располагались офисы международных изданий Al-Jazeera и Associated Press. Израильская сторона заявила, что здание использовалось для военных целей, а об атаке было предупреждено за час. Международная организация «Репортёры без границ» опровергают эту информацию. Представители ведомства утверждают, что были разрушены офисы 23 СМИ.