Космос как поле боя: какой будет стратегия США в войне с Россией

Китая. Пентагон Американские военные развивают космические военные технологии, поскольку опасаются своих потенциальных противников — России рассматривает космос в качестве потенциального поля битвы в будущем. Журналисты издания Military Watch описали стратегию в возможном конфликте в космосе между Россией и США

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В Пентагоне работают в двух ключевых направлениях. Во-первых, они пытаются повысить надёжность своих военных спутников. Ещё в 2018 году американские военные были обеспокоены российскими и китайскими разработками, направленными на борьбу со спутниками-шпионами. Москва и Пекин продолжает совершенствовать своё оборудование: речь идёт о системах связи и навигации космического базирования. Во-вторых, в США совершенствуют противоспутниковые возможности, а также работают над оружием космического базирования противоракетной обороны.

Обозреватели Military Watch напоминают, что у России существуют комплексы стратегического гиперзвукового оружия, такого как «Авангард», а также баллистические ракеты, которые всё более трудно перехватить с земли.

В 2018 году глава Белого дома Дональд Трамп сформировал новый вид вооружённых сил — Космические силы (КС). Штаты всерьёз рассматривают космос как будущее поле битвы. В августе 2020 года был опубликован первый нормативный акт для КС США. В нём указано, что американские Космические силы могут в случае необходимости для защиты национальных интересов не только обороняться, но и перейти в наступление. Ответные действия Белого дома будут направлены не только на «противокосмическую оборону противника», но и на полный спектр оборонительных возможностей «врага».

Ученые и эксперты США в области безопасности и военно-космических программ прокомментировали милитаризацию космоса и оценили риск возникновения полномасштабного международного конфликта за пределами атмосферы. Об этом сообщает Space.com.

Профессор учебной программы по вопросам мира, войны и обороны Университета Северной Каролины Марк Губруд считает, что создание космических войск ведущими мировыми державами наряду с возникновением термина «война в космосе» говорит о том, что подобие войны в космосе происходит уже сейчас. Он напомнил о случаях глушения спутниковой связи, лазерного ослепления спутников для фотосъемки и зондирования систем на предмет их возможного взлома.

Губруд уверен, если подобные вмешательства будут продолжаться, а стороны станут развивать свои навыки, усиления напряженности не избежать.

«Риск резкой эскалации становится серьезной угрозой для ядерной стабильности, поскольку основными противоборствующими державами почти наверняка будут США, Россия и Китай», — заявил он, подчеркнув, что конфликт вряд ли произойдет, поскольку стороны понимают опасность его последствий.

В свою очередь доцент кафедры стратегии и безопасности Школы перспективных исследований авиации и космонавтики ВВС США Венди Уитман Кобб заявила, что не верит в неизбежность конфликта, поскольку о космической войне аналитики заговорили еще в 1960-х годах. Она отметила, что нападение одной страны на чужой спутник является беспроигрышным вариантом для заинтересованных сторон.

«Чтобы вывести из строя спутник, через который проходят финансовые транзакции и ключевые коммуникации, достаточно одного фрагмента космического мусора. Неисправный спутник может привести к тяжелым экономическим последствиям не только в одной стране», — добавила она.

Профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже в США Джоан Джонсон-Фриз заявила, что сейчас все чаще ведутся разговоры о том, что космос превращается в площадку для международной арены, поэтому некоторые круги считают, что США не должна отставать в вопросах космического вооружения.

«Я считаю, что без помощи "космической дипломатии" существует явная опасность того, что пророчество о войне исполнится», — подытожила она, подчеркнув, что хотела бы, чтобы администрация Джо Байдена предприняла серьезные усилия в области космической дипломатии, особенно в направлении мер транспарентности и укрепления доверия.

Командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд объявил космос зоной боевых действий и предупредил о том, что у России и Китая есть оружие, способное уничтожить американские спутники. Об этом он сообщил в интервью газете The Washington Post.

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«Очевидно, что космос — это область боевых действий, такая же, как воздух, земля и море. Это то, что действительно осуществилось за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо нарушить работу наших спутников, либо уничтожить их», — заявил Реймонд.

По его словам, целью Космических сил является сдерживание, а не конфликт, который «начнется или распространится на космос».

Он также рассказал о том, что США намерены выступить в роли «диспетчеров» космоса и контролировать движения в нем, чтобы избежать катастроф на спутниках и других объектах.

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«Что имеется в виду, когда говорят об антиспутниковом оружии России и Китая: Китай в 2007 году сбил один свой спутник, это было неприятное событие, потому что сильно космос был замусорен, но больше они к этому не возвращались, хотя, конечно, соответствующее оружие есть в разработке. Официально о нём не заявлено. После 2007 года сведений о нём не появилось. У нас запускаются маленькие спутники, про которые неизвестно, это антиспутники или спутники-инспекторы. Минобороны говорит, что это инспекторы, что похоже на правду. Оба этих события, которые генерал имеет в виду, очень слабые для того чтобы строить гипотезы о борьбе в космосе. Война в космосе подразумевает сбитие одних аппаратов другими, а это крайне неудобно и экономически невыгодно. Зато военные широко используют космическое пространство для разведки, связи, навигации, военных исследований. Но чтобы говорить о войне в космосе — это явный перебор и давление на психику слушателей».

Он отметил, что цель таких заявлений — получить дополнительное финансирование на оборонную промышленность у правительства США.

«По числу и качеству спутников США суммарно обходят все остальные страны вместе взятые, по самим же американским данным. Там есть организации, которые этим профессионально занимаются, например, американская организация озабоченных учёных [Комитет озабоченных учёных — независимая международная организация, занимающаяся защитой прав человека и научной свободой учёных — прим. ГМ]. Они эти данные публикуют. Штаты очень далеко обогнали остальных, поэтому им трудно получать деньги на дальнейшее развитие, а они им нужны. Поэтому этот мотив, что космос — новое поле битвы, звучит регулярно».

При этом, по словам Моисеева, большинство стран на данный момент объединили силы в исследованиях космоса. Ведущим считается проект по изучению Луны «Артемида», уточнил он.

Согласно заявлению Реймонда в интервью газете The Washington Post, Китай и Россия разработали оружие, способное либо вывести из строя американские спутники, либо уничтожить их с Земли или из космоса, или в киберпространстве. Цель США — не допустить будущего конфликта, считает он.

Повышение активности в околоземном космическом пространстве в 2021 году связано с созданием крупных спутниковых группировок. Об этом сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ представили результаты работы российского оптическо-электронного комплекса «Окно-М», который используется для мониторинга околоземного пространства. За первые четыре месяца 2021 года комплекс обеспечил контроль около 25 тысяч космических объектов. При этом за весь 2020 год были отслежены движения 20 тысяч объектов.

Моисеев объяснил, что рост космической активности может быть связан с наращиванием числа спутников при уменьшении размеров самих аппаратов. Он добавил, что российская система может регистрировать активность даже самых небольших космических аппаратов формата кубсат, размер которых составляет 10×10×10 сантиметров.

«Последние годы пошло резкое наращивание числа спутников. Самый большой вклад делает группировка Starlink, которую запускает SpaceX, очень много аппаратов. К ним присоединяется OneWeb. И вообще общая тенденция — очень быстрое увеличение спутников за счет их измельчания», — подытожил руководитель Института космической политики.

История вопроса

В период с 1957 по 1975 годы СССР и США соперничали по освоению космоса. За этот период СССР осуществил первый в мире запуск космического спутника, первый в мире полёт человека в космическое пространство, первый в мире выход человека в открытый космос, первую в мире мягкую посадку на Луну. Первая женщина космонавт тоже была из СССР.

США оказались первыми на Луне. Это произошло 20 июля 1969 года.

После распада СССР Россия стала сдавать позиции в космической индустрии. В 2016 году была введена Федеральная космическая программа, которая к 2025 году, призвана улучшить текущие положение дел.