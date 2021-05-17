«Красивый убийца» для ЕС: замену F-35 нашли в России

Датчанин Карстен Риисе, обозреватель бельгийского издания Modern Diplomacy, в своём материале предложил альтернативный подход к формированию парка боевых самолётов для стран Евросоюза . По словам журналиста, американская многоцелевая машина F-35, которую активно экспортируют в государства Европы, обладает существенными недостатками. Он призвал заменить этот самолёт российским Су-57.

Обозреватель напомнил, что Евросоюз хочет реализовать проект многоцелевой боевой воздушной системы XXI века (FCAS), предполагающий создание самолёта, который заменит Eurofighter Typhoon. При этом возможности европейских авиаконструкторов не соответствуют амбициозности проекта, отметил Риисе. По его мнению, ЕС вряд ли реализует программу FCAS до 2024 года, если не найдёт себе подходящего партнёра.

У России есть всё, что необходимо ЕС: это действительно превосходная авиационная платформа Су-57; и Европейский союз имеет всё необходимое, чтобы превратить её в настоящего мирового лидера в области боевых действий. Это изменит правила игры, — написал обозреватель.

Эксперт указал, что у F-35, который вынуждены закупать и использовать страны Европы, скромный боевой арсенал и малый радиус действия. Кроме того, американский истребитель-бомбардировщик не может долго лететь на сверхзвуковой скорости. Су-57 превосходит конкурента по этим и ряду других параметров, подчеркнул автор материала.

Риисе заявил, что совместный проект Москвы Брюсселя по созданию боевой воздушной платформы станет взаимовыгодным для обеих сторон. Евросоюз сможет сократить зависимость от США , а Россия поддержит конкурентоспособность на оружейном рынке. Проект мог бы заинтересовать и Пакистан , нуждающийся в совершенных боевых самолётах.

Я чувствую, что Москва (и, возможно, Брюссель) в таком проекте была бы готова экспортировать возможный боевой самолёт как в Пакистан, так и в Индию, — написал журналист.

Риисе добавил, что для реализации подобной амбициозной программы Евросоюзу и РФ сначала необходимо установить по-настоящему доверительные отношения.

Угрожающий внешний вид российского истребителя пятого поколения Су-57 не связан с желанием сделать яркий дизайн, «внешность» самолёта обусловлена конструктивными особенностями. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха , передаёт РИА Новости.

Госкорпорация таким образом прокомментировала реакцию пользователей Twitter на появление истребителя на параде Победы в Москве. Старт обсуждению дал американский военный эксперт Х. И. Саттон, который назвал самолёт «красивым убийцей». В Ростехе подчеркнули, что испытывают чувство гордости за облик истребителя, но ещё больше гордятся его техническими возможностями.

Планер самолёта выполнен по интегральной схеме, которая наряду с двигателями с управляемым вектором тяги дают машине впечатляющие манёвренные характеристики. Также истребитель Сухого создан с широким применением технологий малой заметности — планер имеет характерные обводы, которые снижают эффективную площадь рассеивания и придают самолёту хищные черты, — объяснили в Ростехе.

Су-57 на этапе разработки был известен как ПАК ФА. Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, также он способен эффективно поражать объекты на земле и водной поверхности. Первый полёт Су-57 осуществлён в 2010 году. Самолёт отличается высокой манёвренностью и малой заметностью. Истребитель оснащён новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

Военно-воздушные силы (ВВС) Ирака могут отказаться от использования американских многоцелевых истребителей F-16IQ Fighting Falcon и заменить их самолетами российского производства. Об этом пишет Military Watch.

По данным издания, на вооружении иракских ВВС находятся 34 истребителя F-16 — их в страну поставили в 2014-2017 годах. При этом обслуживание данных самолетов зависит в первую очередь от американских специалистов, которых в ближайшее время могут вывести из Ирака из-за изменения политической обстановки в стране.

В связи с этим в Багдаде уже задумались о приобретении новых самолетов. Еще в августе 2020 года высокопоставленные иракские военные заявляли, что в будущем надеются получить российские истребители пятого поколения Су-57. Однако пока эти машины для страны выглядят слишком дорогими, в связи с чем Ирак может обратить внимание на более доступные варианты — МиГ-29 или МиГ-35, отмечает Military Watch.

Во-первых, считает издание, работа с подобными самолетами помогла бы пилотам иракских ВВС получить опыт, необходимый для управления истребителями более высокого класса, в частности Су-57 или Су-30СМ2. Во-вторых, МиГ-29 оснащен более современным вооружением по сравнению с модификацией F-16, поставлявшейся в Ирак. Так, российский самолет вооружен управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» Р-77 с активными радиолокационными головками самонаведения, в то время как американский истребитель оснащен «устаревшими ракетами эпохи холодной войны» AIM-7 Sparrow или AIM-9L/M.

Кроме того, закупка российских истребителей стала бы логичным продолжением политики Ирака по приобретению вооружения российского производства: ранее уже сообщалось о заинтересованности Багдада в приобретении зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

Самолет российской компании «Сухой» Су-57 выглядит современно и при этом убийственно. Так считает американский военный эксперт Саттон.

«Должен сказать, красивый самолет. „Сухие“ вообще выглядят убийственно», — приводят argumenti.ru его слова.

Ранее истребители пятого поколения пролетали над Красной площадью в Москве на Параде Победы в честь праздника 9 Мая. Самолеты этого класса обладают сверхзвуковой крейсерской скоростью и могут маневрировать с большими перегрузками. В Су-57 есть возможность управления в беспилотном режиме на больших расстояниях от базы, приводит информацию телеканал 360.

Российский истребитель Су-57 модернизируют с целью снарядить его беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Начата разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, которое позволит Су-57 управлять группой малых ударных и разведывательных БПЛА. Также создается стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой в режиме реального времени с использованием полунатурного моделирования», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, «один истребитель Су-57 сможет нести во внутрефюзеляжном отсеке более десятка беспилотников разведывательного и ударного назначения, а также радиоэлектронной борьбы».

«Аппараты в рамках концепции группового применения будут взаимодействовать по защищенным каналам связи как с бортовым комплексом самолета-носителя, так и между собой», — говорится в сообщении.

Разработчики предполагают, что самолет сможет сбрасывать беспилотники в районе предполагаемых боевых действий, а те будут создавать помехи для вражеских систем ПВО и атаковать их.

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) разворачивает мощности для производства многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщили журналистам в корпорации.

"Первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 изготовлен и передан Минобороны России в рамках государственного контракта на поставку 76 машин. <...> На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина - филиале компании "Сухой" - продолжаются работы по подготовке и развертыванию серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки самолетов данного типа", - говорится в сообщении.

По информации ОАК, ее предприятия выполнили свои обязательства по исполнению гособоронзаказа в 2020 году. "Три серийных тяжелых военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А изготовлены и переданы заказчику. На входящем в дивизион транспортной авиации ОАК ульяновском предприятии "Авиастар-СП" в 2021 году планируется наращивать темп серийного производства самолетов", - сообщили в компании. По данным корпорации, сегодня одному из новых Ил-76МД-90А присвоено имя его создателя, заслуженного авиаконструктора Генриха Новожилова

"В этом году одним из приоритетов является освоение технологии серийного производства и выход на стабильные темпы серийного выпуска по двум новым машинам в военном и транспортных сегментах нашего бизнеса. Безусловно, для нас большой вызов - это выполнение контракта Минобороны на поставку 76 самолетов пятого поколения и обеспечение стабильного темпа серийности в соответствии с графиком", - привели в корпорации слова генерального директора Юрия Слюсаря.

По его словам, в Ульяновске корпорация также выходит на стабильные темпы серийного производства. Параллельно занимается модернизацией парка военно-транспортной авиации и созданием нового самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А. Контракт на их поставку подписали в конце года.

Истребительная авиация

По данным ОАК, в 2020 году завершены два крупных долгосрочных контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34 в интересах ВКС России. Также выполнены обязательства по модернизации строевых самолетов МиГ-29 и МиГ-31. Помимо этого, в ВКС переданы учебно-боевые самолеты Як-130.

Продолжается работа по программе создания легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35 и его продвижения на рынок.