В учениях НАТО увидели желание отработать удары по России и Белоруссии

Генерал отметил, что в последнее время полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО стали учащаться, в особенности это относится к авиации Соединенных Штатов.

Ранее Король заявил о совершенствовании инфраструктуры Североатлантического альянса у границ с республикой. По его словам, за последние четыре года постоянно ведутся работы по созданию новых и совершенствованию старых объектов.