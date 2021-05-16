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Белорусский генерал обвинил НАТО в отработке ударов по России и Белоруссии

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Авиация Североатлантического альянса «с большой долей вероятности» отрабатывает удары по России и Белоруссии, считает первый замглавы Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии генерал-майор Игорь Король. Об этом он заявил в интервью телеканалу СТВ.
В учениях НАТО увидели желание отработать удары по России и Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Генерал отметил, что в последнее время полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО стали учащаться, в особенности это относится к авиации Соединенных Штатов.
«С большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по РФ», — поделился Король.
Ранее Король заявил о совершенствовании инфраструктуры Североатлантического альянса у границ с республикой. По его словам, за последние четыре года постоянно ведутся работы по созданию новых и совершенствованию старых объектов.
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