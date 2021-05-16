Американский военный рассказал о встречах с НЛО

Бывший лейтенант ВМС США Райан Грейвс рассказал о встречах с неопознанными летающими объектами (НЛО) неизвестного происхождения. Об этом сообщает CBS News.

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Грейвс заявил, что он и другие пилоты его эскадрильи истребителей F/A-18 наблюдали «странные и весьма маневренные» неопознанные объекты над водной гладью в районе Атлантического океана к юго-востоку от города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

Отмечается, что наблюдение НЛО происходило на регулярной основе. По утверждению Грейвса, это происходило практически каждый день на протяжении двух лет подряд, начиная с 2015 года. Бывший лейтенант ВМС США отметил, что пилоты в конечном итоге начали принимать их как должное.