Старообрядцы обучат российский спецназ

Он пояснил, что жители этих мест учат подразделения Сил спецопераций министерства выживать в условиях низких температур и высокогорья, приспосабливаться к особенностям этих мест.
22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В манёврах участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. На следующий день войска начали перебрасывать из Крыма в места постоянной дислокации.