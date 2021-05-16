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Шойгу: старообрядцы участвуют в подготовке спецназа

News.ru
48 минут назад
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что живущие в труднодоступной местности старообрядцы участвуют в программе подготовки подразделений Сил специальных операций Минобороны. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Звезда».
Старообрядцы обучат российский спецназ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он пояснил, что жители этих мест учат подразделения Сил спецопераций министерства выживать в условиях низких температур и высокогорья, приспосабливаться к особенностям этих мест.
Их называют в миру старообрядцы, но они рукастые — могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить, — произнёс Шойгу.
В заключение глава Минобороны добавил, что аналогичные экспедиции в будущем планируются также в Кемеровской области и на Алтае.
22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В манёврах участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. На следующий день войска начали перебрасывать из Крыма в места постоянной дислокации.
Армия,Сергей Шойгу,Министерство обороны,ТК "Звезда",Россия,
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