Старообрядцы обучат российский спецназ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что живущие в труднодоступной местности старообрядцы участвуют в программе подготовки подразделений Сил специальных операций Минобороны . Об этом он сообщил в эфире телеканала «Звезда».

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Он пояснил, что жители этих мест учат подразделения Сил спецопераций министерства выживать в условиях низких температур и высокогорья, приспосабливаться к особенностям этих мест.

Их называют в миру старообрядцы, но они рукастые — могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить, — произнёс Шойгу.

В заключение глава Минобороны добавил, что аналогичные экспедиции в будущем планируются также в Кемеровской области и на Алтае.