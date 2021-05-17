«6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить путь к членству в НАТО. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о военных учениях недалеко от границы с Украиной. Позже (российский лидер) Путин предупредил Запад, чтобы он не переходил «красную черту», ответ России на это будет «асимметричным, быстрым и жестким», – приводит слова военного иностранное издание 19FortyFive, пишет Ura.ru.
«Нет сомнений в том, что членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять России, но очевидно, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса», – считает он, передает РИА «Новости».