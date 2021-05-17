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Американский подполковник не исключил войну между Россией и США из-за Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
В случае вступления Украины в Североатлантический альянс между Россией и Соединенными Штатами может начаться вооруженное противостояние, считает бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
«6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить путь к членству в НАТО. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о военных учениях недалеко от границы с Украиной. Позже (российский лидер) Путин предупредил Запад, чтобы он не переходил «красную черту», ответ России на это будет «асимметричным, быстрым и жестким», – приводит слова военного иностранное издание 19FortyFive, пишет Ura.ru.
Эксперт отметил, что у США есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и процветание американской нации. По мнению Дэвиса, членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу.
«Нет сомнений в том, что членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять России, но очевидно, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса», – считает он, передает РИА «Новости».
Дэвис посоветовал Украине придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.
В начале мая госсекретарь США пообещал изучить «любой запрос» Киева о возможности поставок на Украину американского оружия. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал деэскалацию конфликта в Донбассе после визита Блинкена в Киев.
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