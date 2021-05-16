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В Госдуме денонсируют Договор по открытому небу 18 мая

RT на русскомиещё 4
26 минут назад
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу 18 мая, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Госдума денонсирует Договор по открытому небу 18 мая
Фото:  U.S. Air Force / Josh Plueger U.S. Air Force / Josh Plueger
«И во вторник (18 мая —RT) мы денонсируем этот договор», — цитирует РИА Новости заявление Слуцкого.
11 мая президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН).
В Госдуме уже оценили внесение проекта о денонсации Договора по открытому небу.
Армия,Леонид Слуцкий,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,РИА Новости,
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