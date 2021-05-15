Израильский авиаудар обрушил высотное здание в Газе
, в котором размещались офисы ряда международных СМИ. Такие данные приводит РИА Новости.
ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание «аль-Джала», в котором размещались ряд международных СМИ, — уточнил источник агентства.
По данным источника, обрушению здания предшествовало предупреждение о готовящейся атаке, так что многие успели покинуть сооружение.
Уточняется, что в разрушенном здании располагались офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Ассошиэйтед Пресс и других международных СМИ в секторе Газа.
Ранее сообщалось о гибели одного человека в пригороде Тель-Авива в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Погибший 51-летний местный житель стал десятой жертвой со стороны Израиля с момента эскалации конфликта.