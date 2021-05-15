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Мощный взрыв после ракетного удара ХАМАС по израильскому порту сняли на видео

Lenta.ru
28 минут назад
В порту израильского города Ашдод прогремел мощный взрыв после того, как одна из выпущенных палестинским исламистским движением ХАМАС ракет попала в топливный резервуар. Видео взрыва опубликовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.
«Это не останется без ответа», — говорится в сообщении.
Данных о пострадавших в результате взрыва нет.
Вечером 14 мая было подсчитано, что ХАМАС выпустило по территории Израиля более двух тысяч ракет. Около тысячи ракет было перехвачено системой противоракетной обороны «Железный купол». Еще около 350 ракет упали в самом секторе Газа, не долетев до территории еврейского государства.
С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа обмениваются ракетными ударами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция будет длиться столько, сколько потребуется.
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