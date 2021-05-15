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National Interest: США готовят свой новый авианосец к противостоянию с Россией

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58 минут назад
Соединенные Штаты готовят свой новый авианосец к противостоянию с Российской Федерацией. На это указывается в публикации, которая появилась некоторое время назад на страницах американских СМИ.
США готовят авианосец к противостоянию с Россией
Фото: ReutersReuters
Издание The National Interest (NI) констатировало, что новый авианосец типа Gerald R. Ford будет хорошо вооружен. Корабль получит способность своими силами отражать вражеские атаки, в том числе с применением боевой техники нового поколения.
Отмечается, что в ходе состоявшихся испытаний судно нанесло удары ракетами RIM-116 и Sea Sparrow, а также задействовало зенитную артиллерийскую систему Phalanx Mk-15. Корабль готовится к противостоянию с РФ, чьи военные за последние годы получили много нового оружия для борьбы с авианосными группами, резюмируется в пересказанном «ПолитРоссией» материале NI.
Ранее в субботу сообщалось, что американские бомбардировщики отработали условный массированный удар по России со стороны Арктики.
Армия,Россия,Соединенные Штаты,
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