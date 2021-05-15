США готовят авианосец к противостоянию с Россией

Издание The National Interest (NI) констатировало, что новый авианосец типа Gerald R. Ford будет хорошо вооружен. Корабль получит способность своими силами отражать вражеские атаки, в том числе с применением боевой техники нового поколения.

Отмечается, что в ходе состоявшихся испытаний судно нанесло удары ракетами RIM-116 и Sea Sparrow, а также задействовало зенитную артиллерийскую систему Phalanx Mk-15. Корабль готовится к противостоянию с РФ, чьи военные за последние годы получили много нового оружия для борьбы с авианосными группами, резюмируется в пересказанном «ПолитРоссией» материале NI.