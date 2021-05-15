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НАТО начала крупные учения в Северном море

News.ruиещё 2
8 минут назад
Учения НАТО по противоракетной и противовоздушной обороне начались в Северном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.
НАТО начала крупные учения в Северном море
Фото: usembassytallinn/flickr.comusembassytallinn/flickr.com
Крупнейшие и наиболее сложные учения «At Sea Demo/Formidable Shield»(«Морская демонстрация/ Внушительный щит) по противовоздушной и противоракетной обороне стартовали в субботу, 15 мая, — цитирует сообщение агентство.
Отмечается, что основная часть манёвров проходит у побережья Шотландии и Норвегии. В них примут участие свыше 3,3 тыс. военных, 15 кораблей и десятки самолётов из 10 государств Североатлантического альянса.
При этом, в ходе учений, будет отрабатываться обнаружение и отслеживание траектории полёта дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет. Также запланированы стрельбы по отдельным типам ракет-мишеней.
Ранее стало известно, что учения американских военных в Эстонии назвал сигналом для Москвы военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что подобные манёвры показывают России единство Североатлантического альянса, и демонстрация силы должна действовать на неё сдерживающе. В рамках учений Swift Response США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии боевую технику, снаряжение и более 700 военнослужащих.
Армия,Алексей Леонков,НАТО,
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