НАТО начала крупные учения в Северном море

Крупнейшие и наиболее сложные учения «At Sea Demo/Formidable Shield»(«Морская демонстрация/ Внушительный щит) по противовоздушной и противоракетной обороне стартовали в субботу, 15 мая, — цитирует сообщение агентство.
Отмечается, что основная часть манёвров проходит у побережья Шотландии и Норвегии. В них примут участие свыше 3,3 тыс. военных, 15 кораблей и десятки самолётов из 10 государств Североатлантического альянса.
При этом, в ходе учений, будет отрабатываться обнаружение и отслеживание траектории полёта дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет. Также запланированы стрельбы по отдельным типам ракет-мишеней.
Ранее стало известно, что учения американских военных в Эстонии назвал сигналом для Москвы военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что подобные манёвры показывают России единство Североатлантического альянса, и демонстрация силы должна действовать на неё сдерживающе. В рамках учений Swift Response США в ночь на 8 мая десантировали в Эстонии боевую технику, снаряжение и более 700 военнослужащих.