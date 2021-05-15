НАТО начала крупные учения в Северном море

Отмечается, что основная часть манёвров проходит у побережья Шотландии и Норвегии. В них примут участие свыше 3,3 тыс. военных, 15 кораблей и десятки самолётов из 10 государств Североатлантического альянса.

При этом, в ходе учений, будет отрабатываться обнаружение и отслеживание траектории полёта дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет. Также запланированы стрельбы по отдельным типам ракет-мишеней.