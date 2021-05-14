Россия поставила за рубеж партию подводных пистолетов и автоматов

"Благодаря характеристикам и надежности подводное оружие, как и многая другая продукция Ростеха, пользуется уверенным спросом за рубежом, в том числе в странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказали в кластере вооружений Ростеха.
"Вместе с вооружением заказчику поставлена партия боеприпасов. Главная конструктивная особенность патронов - стальная монолитная пуля большой длины с усеченно-конической формой головной части. Благодаря этому перед пулей при движении в воде с большой скоростью образуется пустая область - каверна, которая снижает сопротивление воды и стабилизирует боеприпас в водной среде", - рассказали в госкорпорации.