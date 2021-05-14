Израиль ликвидировал сотни оперативников ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение последних дней ликвидировала в секторе Газа несколько сотен оперативников движения ХАМАС . Об этом сообщил в пятницу 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на неназванного представителя сил безопасности страны.

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По его словам, только в ходе нанесенных в четверг ударов ликвидированы 20 высокопоставленных членов движения. Общее же число нейтрализованных за последние дни членов ХАМАС, вовлеченных в боевые операции, составляет сотни. ЦАХАЛ, по его утверждению, уничтожила большую часть объектов движения, на которых велось производство ракет, и парализовала стратегически важную для радикалов тоннельную инфраструктуру в Газе.

Между тем пресс-служба армии сообщила, что "ВВС нанесли очередные удары по подземным пусковым площадкам ХАМАС, а также по объекту, с которого по центральному Израилю запускались летательные аппараты".

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.